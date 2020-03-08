Выпуск новостей за 11:00: Огонь по мирным жителям на Донбассе. Авторалли для женщин в Киеве
В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 11:00 – российские наемники вели огонь на поражение по мирному населению Марьинки. Снайпер попал в одного из местных жителей. В центре Киева на Крещатике началась автогонка под названием "Большое женское ралли". В соревнованиях принимают участие исключительно женские экипажи.
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