Выпуск новостей за 11:00: Остановка реактора на АЭС. Альтернатива фейерверкам в Шанхае
В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 11:00 – на Южно-Украинской атомной электростанции экстренно остановили один из реакторов. Все из-за системы автоматической защиты, которая сработала в 5 утра. В китайском Шанхае показали альтернативу новогодним фейерверкам. В центре города устроили новогоднее световое шоу, подняв в небо две тысячи дронов.
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