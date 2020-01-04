Выпуск новостей за 11:00: Остановка реактора на АЭС. Альтернатива фейерверкам в Шанхае

В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 11:00 – на Южно-Украинской атомной электростанции экстренно остановили один из реакторов. Все из-за системы автоматической защиты, которая сработала в 5 утра. В китайском Шанхае показали альтернативу новогодним фейерверкам. В центре города устроили новогоднее световое шоу, подняв в небо две тысячи дронов.

Также в выпуске: Тяжелое вооружение боевиков с нарушением линии отвода обнаружили наблюдатели ОБСЕ. Восемь детей оказались в реанимации из-за взрыва в сельском клубе на Тернопольщине. США нанесли новый авиаудар по Ираку.