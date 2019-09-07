Выпуск новостей за 11:00: Пари Зеленского и Филатова. Жертвы урагана "Дориан"
В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 11:00 – в Днепре досрочно открыли Центральный мост, из-за которого в июле поспорили президент Владимир Зеленский и мэр города Борис Филатов. Количество жертв смертельного урагана "Дориан" неуклонно растет: их уже 43. Стихия на протяжении недели бушует над Багамскими островами и южным побережьем США.
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