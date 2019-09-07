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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей за 11:00: Пари Зеленского и Филатова. Жертвы урагана "Дориан"

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 11:00 – в Днепре досрочно открыли Центральный мост, из-за которого в июле поспорили президент Владимир Зеленский и мэр города Борис Филатов. Количество жертв смертельного урагана "Дориан" неуклонно растет: их уже 43. Стихия на протяжении недели бушует над Багамскими островами и южным побережьем США.

      Также в выпуске:

      В Бердичеве Житомирской области разваливается многоэтажка: через трещины в стенах видно улицу.

      Люди из окружения Владимира Зеленского отгуляли на дне рождении соратника Медведчука Григория Суркиса.

      Российские власти передали осужденных крымских татар в колонии в Ставропольском крае.

      Из российского аэропорта "Внуково" и украинского "Борисполя" одновременно вылетели два президентских борта, чтобы забрать пленных.

      blog_ava
      Главные новости 6 сентября: долги премьера, подозрение "оппоблоковцам" и обновленный состав СНБО
      сегодня
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      Теги: Ураган Дориан Владимир Зеленский Новости Днепра Борис Филатов Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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