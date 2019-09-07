Выпуск новостей за 11:00: Пари Зеленского и Филатова. Жертвы урагана "Дориан"

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 11:00 – в Днепре досрочно открыли Центральный мост, из-за которого в июле поспорили президент Владимир Зеленский и мэр города Борис Филатов. Количество жертв смертельного урагана "Дориан" неуклонно растет: их уже 43. Стихия на протяжении недели бушует над Багамскими островами и южным побережьем США.

Также в выпуске: В Бердичеве Житомирской области разваливается многоэтажка: через трещины в стенах видно улицу. Люди из окружения Владимира Зеленского отгуляли на дне рождении соратника Медведчука Григория Суркиса. Российские власти передали осужденных крымских татар в колонии в Ставропольском крае. Из российского аэропорта "Внуково" и украинского "Борисполя" одновременно вылетели два президентских борта, чтобы забрать пленных.

Источник: 24 канал