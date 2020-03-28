Выпуск новостей за 11:00: Переход на летнее время. Эвакуация украинцев из-за границы

В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 11:00 – этой ночью стрелки часов переводят на час вперед. Делают это, чтобы сэкономить электроэнергию в мире. За последние 2 недели карантина более 100 тысяч украинцев успели вернуться домой из-за границы. Об этом сообщили в МИД.

Також у випуску: Північна Македонія офіційно приєдналася до НАТО. Поліція Харкова знайшла порушників самоізоляції. Декількатисячні черги на кордоні з Польщею вже зникли. Про це повідомили в Офісі омбудсмена.