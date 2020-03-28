11:36
28 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Выпуск новостей за 11:00: Переход на летнее время. Эвакуация украинцев из-за границы

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 11:00 – этой ночью стрелки часов переводят на час вперед. Делают это, чтобы сэкономить электроэнергию в мире. За последние 2 недели карантина более 100 тысяч украинцев успели вернуться домой из-за границы. Об этом сообщили в МИД.

      Також у випуску:

      Північна Македонія офіційно приєдналася до НАТО.

      Поліція Харкова знайшла порушників самоізоляції.

      Декількатисячні черги на кордоні з Польщею вже зникли. Про це повідомили в Офісі омбудсмена.

      К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
      сегодня
      Теги: Эвакуация украинцев Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:47 В Украине от коронавируса умерли 8 человек: перечень областей
      Альона Захарова
      сегодня , 08:40 "Газпром" на грани, или Кризис добрался до российского газа
      Олександр Коваленко
      27 марта , 12:57 Нефть и акции дорожают, золото и доллар падают: что происходит на финансовых рынках
      Тетяна Панасюк
      27 марта , 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 08:06 Чем заняты мировые лидеры во время карантина: курьезная подборка
      Ярослав Голобородько
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук