Выпуск новостей за 11:00: Переход на летнее время. Эвакуация украинцев из-за границы
В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 11:00 – этой ночью стрелки часов переводят на час вперед. Делают это, чтобы сэкономить электроэнергию в мире. За последние 2 недели карантина более 100 тысяч украинцев успели вернуться домой из-за границы. Об этом сообщили в МИД.
Також у випуску:
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