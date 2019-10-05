Выпуск новостей за 11:00: Планы на Донбасс. Марафонский забег в Киеве
В выпуске новостей за 5 октября по состоянию на 11:00 – План А, план Б и даже С – правительство подготовило для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире одного из телеканалов. Из-за проведения марафона в Киеве частично перекрывают движение. Закроют улицы Трехсвятительскую и Владимирскую, частично перекроют и Крещатик.
Также в выпуске:
Дату очередного этапа газовых переговоров назвал вице-глава Еврокомиссии Марош Шефчович.
Систему электронных закупок решили обновить, чтобы исключить махинации.
В Украине идут заморозки, ливни и грозы.
Источник: 24 канал
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