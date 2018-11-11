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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Выпуск новостей за 11:00: Победа Усика. Тройное ДТП в Харькове

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 11:00 – Александр Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира. В поединке, который состоялся на стадионе "Манчестер Арена", Усик победил британца Тони Беллью нокаутом в 8 раунде. На центральном проспекте Харькова вечером 10 ноября столкнулись три иномарки "БМВ", "Шкода" и "Хюндай".

      Также в выпуске:

      На Киевщине дом с жильцами хотят продать как участок с недостроем.

      В Днепре разъяренный мужчина пытается разбить припаркованные авто.

      В Донецке и Луганске в день "выборов" возникли проблемы с мобильной связью Vodafon.

      Теги: Усик – Белью Бокс Новости Харькова Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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