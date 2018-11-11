Выпуск новостей за 11:00: Победа Усика. Тройное ДТП в Харькове

В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 11:00 – Александр Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира. В поединке, который состоялся на стадионе "Манчестер Арена", Усик победил британца Тони Беллью нокаутом в 8 раунде. На центральном проспекте Харькова вечером 10 ноября столкнулись три иномарки "БМВ", "Шкода" и "Хюндай".

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