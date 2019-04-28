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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Выпуск новостей за 11:00: Погода на Пасху. Вдохновляющая история о львовянке с силой воли

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 апреля по состоянию на 11:00 – в Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение, а также почти по всей территории Украины прогнозируют дожди и грозы. Невероятная история о львовянке Виктории Сафинской: девушка, несмотря на то, что сирота и на коляске, учится на 4 курсе в университете, имеет множество друзей и живет на полную.

      Также в выпуске:

      Сутки на фронте прошли под обстрелами, ранен один наш защитник. Враг 13 раз нарушал режим прекращения огня.

      В Сиэтле упал строительный кран: четыре человека погибли.

      "Вдохновился" терактами в Новой Зеландии: студент устроил стрельбу в калифорнийской синагоге. Один человек погиб, трое ранены.

      В оккупированном Донецке военный тягач оккупантов сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе. В результате инцидента пострадавшему оторвало ногу.

       

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      Теги: Пасха Выпуск новостей Новости Львова
      Источник: 24 канал
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