Выпуск новостей за 11:00: Погода на Пасху. Вдохновляющая история о львовянке с силой воли

В выпуске новостей за 28 апреля по состоянию на 11:00 – в Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение, а также почти по всей территории Украины прогнозируют дожди и грозы. Невероятная история о львовянке Виктории Сафинской: девушка, несмотря на то, что сирота и на коляске, учится на 4 курсе в университете, имеет множество друзей и живет на полную.

Также в выпуске: Сутки на фронте прошли под обстрелами, ранен один наш защитник. Враг 13 раз нарушал режим прекращения огня. В Сиэтле упал строительный кран: четыре человека погибли. "Вдохновился" терактами в Новой Зеландии: студент устроил стрельбу в калифорнийской синагоге. Один человек погиб, трое ранены. В оккупированном Донецке военный тягач оккупантов сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе. В результате инцидента пострадавшему оторвало ногу.

Источник: 24 канал