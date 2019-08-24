Выпуск новостей за 11:00: Поздравления с Днем Независимости. Трезубец в небе над Харьковом

В выпуске новостей за 24 августа по состоянию на 11:00 – мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости. В небе над Харьковом появился трезубец. Так с Днем Флага и Днем Независимости украинцев поздравили парашютисты. Фигуру в небе собрали скай-дайверы из 12 стран мира.

Также в выпуске: Трижды в течение минувших суток российские наемники обстреливали наши позиции. Во французском курортном городе Биарриц стартует саммит Большой Семерки. Станция метро "Майдан Независимости" будет работать только для пересадок и будет закрыта на вход и выход.

Источник: 24 канал