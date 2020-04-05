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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 11:00: Пожар на Крещатике. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 11:00 – в Киеве на Крещатике ночью вспыхнул пожар. Возгорание в подземном коллекторе, где размещены электрические кабели. Центр столицы утром затянуло густым дымом. За прошедшие сутки российские наемники обстреляли позиции ВСУ 14 раз. Ни один украинский военный не пострадал. Боевики, получив огневой ответ, понесли потери.

      Также в выпуске:

      Медики Центра общественного здоровья пришли к выводу, что сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания чаще всего способствуют тяжелому течению болезни у инфицированных СOVID-19 .

      Преподаватели японской бизнес-школы креативно подошли к организации выпускного. Чтобы не подвергать студентов опасности, на церемонии вручения дипломов их заменили роботами.

      На Волыни умер водитель скорой. ПЦР-тест подтвердил у мужчины коронавирусную инфекцию. В целом в области зарегистрировано 17 подтвержденных случаев COVID-19, 9 из заболевших – медики.

      Российские наемники обстреляли мирный поселок Верхнеторецкое. В результате разрыва гранаты осколочное ранение в ногу получила местная жительница. Ее жизни ничего не угрожает.

      Теги: Война на Донбассе Пожар Новости Киева Выпуск новостей
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