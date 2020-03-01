Выпуск новостей за 11:00: Пожар в Одессе. Коронавирус уже в 60-ти странах мира

В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 11:00 – в Одессе снова горел старинный дом. Пожар произошел около полуночи на улице Греческой. Горела одна из жилых квартир. В результате возгорания пострадала 26-летняя девушка. Коронавирус обнаружили уже в 60-ти странах мира. Новые случаи зарегистрировали в Армении, Ирландии и Люксембурге.

Также в выпуске: Вступил в силу закон, который легализует все специализированные дорожки и обязывает застройщиков обустраивать все подъезды пандусами. В Словакии на выборах победила оппозиция. Из Турции в Грецию прорвались 47 тысяч сирийских беженцев.