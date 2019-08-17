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      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 11:00: Пожар в Одессе. В США разбился самолет

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 11:00 – в Одессе во время пожара в гостинице погибли восемь человек. По данным спасателей, вызов им поступил около часа ночи. В Новом Орлеане разбился двухместный легкомоторный самолет прямо во время съемок телерепортажа. В результате инцидента погибла журналистка "Фокс Ньюз" Нэнси Паркер и герой ее материала – пилот-каскадер Фрэнк Аугустус.

      Также в выпуске:

      В Киеве мужчина набросился на свою бывшую девушку с ножом и заточкой.

      Боевики продолжают пренебрегать перемирием и за прошедшие сутки двенадцать раз обстреляли позиции украинских защитников.

      Заместителя министра с оккупированных территорий Юрия Грымчака могут отпустить, а все из-за ошибки судей, которые в решении суда и в обвинительных документах напутали отчество подозреваемого.

      blog_ava
      В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": 8 человек погибли – фото и видео
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      Теги: Новости Одессы Новости США Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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