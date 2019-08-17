Выпуск новостей за 11:00: Пожар в Одессе. В США разбился самолет

В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 11:00 – в Одессе во время пожара в гостинице погибли восемь человек. По данным спасателей, вызов им поступил около часа ночи. В Новом Орлеане разбился двухместный легкомоторный самолет прямо во время съемок телерепортажа. В результате инцидента погибла журналистка "Фокс Ньюз" Нэнси Паркер и герой ее материала – пилот-каскадер Фрэнк Аугустус.

Также в выпуске: В Киеве мужчина набросился на свою бывшую девушку с ножом и заточкой. Боевики продолжают пренебрегать перемирием и за прошедшие сутки двенадцать раз обстреляли позиции украинских защитников. Заместителя министра с оккупированных территорий Юрия Грымчака могут отпустить, а все из-за ошибки судей, которые в решении суда и в обвинительных документах напутали отчество подозреваемого.

Источник: 24 канал