12:38
7 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Уикенд Путина в компании брутальных мужчин. Ментовские игры
      Вєсті Кремля
      16:46, 5 января
      Вести.UA. Жир: Кто спасет Дубинского. Савченко ищет работу
      Вєсті.UA
      18:05, 6 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Выпуск новостей за 11:00 Пожар в Одесской области. Юрист-активистка с фальшивым дипломом

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 11:00 – в Черноморском в огне погибли три человека. Все они находились в небольшом строительном вагончике и, вероятно, были строителями. Во Львове журналисты-расследователи разоблачили псевдоактивистку, которая подделала собственные документы о высшем образовании. Речь идет о главе общественной организации "Объединение добровольцев" Елене Живко.

      Также в выпуске:

      Российские наемники накануне 5 раз открывали огонь по украинским позициям.

      Канада вслед за НАТО, Нидерландами и Швецией временно останавливает свою учебную миссию в Ираке.

      В Карпатах синоптики предупреждают о лавинах, а столичные спасатели о гололеде на дорогах.

      Колядки для детей: тексты песен на украинском языке
      сегодня
      90271
      Теги: Пожар Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Томос и ребенок на табуретке, или Улучшенная версия УПЦ КП
      Михайло Дубинянський 1000
      сегодня , 09:00 Очередной переворот Мадуро в Венесуэле
      Запретное мнение 1649
      6 января , 23:10 12 фактов о "Щедрик", которых вы не знали
      Настя Сукач 2222
      6 января , 19:10 Це дуже крутий бойовик: відверте інтерв'ю "кіборга" про оборону Донецького аеропорту
      Віталій Дейнега 503
      6 января , 18:00 Шматки металобрухту замість надійного кріплення: скандальне відкриття Шулявського мосту
      Дмитро Гнап 1207
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук