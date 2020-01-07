Выпуск новостей за 11:00 Пожар в Одесской области. Юрист-активистка с фальшивым дипломом
В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 11:00 – в Черноморском в огне погибли три человека. Все они находились в небольшом строительном вагончике и, вероятно, были строителями. Во Львове журналисты-расследователи разоблачили псевдоактивистку, которая подделала собственные документы о высшем образовании. Речь идет о главе общественной организации "Объединение добровольцев" Елене Живко.
Также в выпуске:
Российские наемники накануне 5 раз открывали огонь по украинским позициям.
Канада вслед за НАТО, Нидерландами и Швецией временно останавливает свою учебную миссию в Ираке.
В Карпатах синоптики предупреждают о лавинах, а столичные спасатели о гололеде на дорогах.
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