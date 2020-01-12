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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Выпуск новостей за 11:00: Пожары в Австралии слились в один. Новый премьер Мальты

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 11:00 – в Австралии два пожара слились в один, общая площадь которого составляет 6 тысяч квадратных километров. Власть призывает жителей юго-востока страны покинуть свои дома на время опасности. На Мальте избрали нового премьер-министра. Им стал Роберт Абела. Он возглавил правящую Лейбористскую партию.

      Также в выпуске:

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      Теги: Выпуск новостей Пожар Пожары в Австралии
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