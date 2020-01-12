Выпуск новостей за 11:00: Пожары в Австралии слились в один. Новый премьер Мальты

В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 11:00 – в Австралии два пожара слились в один, общая площадь которого составляет 6 тысяч квадратных километров. Власть призывает жителей юго-востока страны покинуть свои дома на время опасности. На Мальте избрали нового премьер-министра. Им стал Роберт Абела. Он возглавил правящую Лейбористскую партию.

Также в выпуске:

Черные ящики сбитого самолета МАУ в Иране будут расшифровывать в Украине. Об этом заявили во французском Бюро по расследованиям и анализу безопасности гражданской авиации.

Канада не успокоится пока Иран не ответит за сбитие "Боинга". Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Враг продолжает игнорировать режим тишины. За прошедшие сутки пророссийские боевики выпустили 10 мин в сторону позиций украинских военных.