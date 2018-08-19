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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Выпуск новостей за 11:00: Причины ДТП в Польше. Санкции за "Северный поток-2"

Выпуск новостей 16 Читати новину українською

В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 11:00 – прокуратура Польши озвучила предварительные выводы о причинах аварии автобуса с украинскими туристами, который на горном серпантине сорвался с дороги и упал с 30-метрового склона: водитель был трезв, но не справился с управлением. В США готовят санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".

Также в выпуске:

Второй раз за неделю и третий за месяц Киев затопило, о чем накануне предупреждали синоптики: на улицах Бассейной и Эспланадной затопило автомобили, на Антоновича прорвало канализацию.

Подготовка военного парада ко Дню Независимости.

Зенитная установка "Бук" врезалась в здание бизнес-центра "Астарта" во время возвращения с репетиции парада ко Дню Независимости, пришлось применять буксир.

Результаты встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Теги: Аварии и ДТП Санкции Северный поток-2 Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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