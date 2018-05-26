Выпуск новостей за 11:00: Приготовление к финалу Лиги Чемпионов. Заявление Макрона
В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 11:00 – столичные аэропорты всю ночь принимали чартеры с футбольными фанатами. Сам Киев сегодня находится под усиленной охраной полиции и Нацгвардии из-за финала Лиги Чемпионов. После встречи с Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции с России не снимут без уступок Кремля на Донбассе.
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В центре Киева для болельщиков и туристов открыли фан-зону Лиги Чемпионов.
Боевые действия на Донбассе не прекращаются. Двое наших защитников ранены за минувшие сутки.
Новые случаи заболевания корью зафиксировали в Киеве.
Источник: 24 канал
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