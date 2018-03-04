Выпуск новостей за 11:00: Проверка ГПУ столкновений под Радой. Победа Цуренко

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 11:00 – ГПУ проверит, не превысили ли полномочия полицейские, когда разгоняли митингующих под Радой. Украинка Леся Цуренко победила на теннисном турнире в мексиканском городе Акапулько уже второй год подряд.

Также в выпуске: Когда заработает Антикоррупционный суд. Как прошли минувшие сутки в зоне АТО. Что эксперты думают об очередном бряцании оружием в Кремле.