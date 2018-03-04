Выпуск новостей за 11:00: Проверка ГПУ столкновений под Радой. Победа Цуренко
Выпуск новостей 11:57, 4 марта 73 Читати новину українською
В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 11:00 – ГПУ проверит, не превысили ли полномочия полицейские, когда разгоняли митингующих под Радой. Украинка Леся Цуренко победила на теннисном турнире в мексиканском городе Акапулько уже второй год подряд.
Также в выпуске:
Когда заработает Антикоррупционный суд.
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Источник: 24 Канал
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