Выпуск новостей за 11:00: Реакция ЕС на обмен пленными. Религиозные протесты в Черногории
В выпуске новостей за 30 декабря по состоянию на 11:00 – канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовали обмен пленными, который произошел накануне на Востоке Украины. Религиозные протесты в Черногории переросли в столкновения с полицией. Правоохранителей забросали камнями.
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