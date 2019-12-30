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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Выпуск новостей за 11:00: Реакция ЕС на обмен пленными. Религиозные протесты в Черногории

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 декабря по состоянию на 11:00 – канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовали обмен пленными, который произошел накануне на Востоке Украины. Религиозные протесты в Черногории переросли в столкновения с полицией. Правоохранителей забросали камнями.

      Также в выпуске:

      Освобожденные из плена украинцы пройдут медосмотр и получат необходимую помощь в военном госпитале. Они уже отправились туда, а врачи говорят, что состояние их здоровья удовлетворительное.

      На Киевщине Chevrolet Aveo врезался на скорости в Land Rover. От удара легковушку отбросило на несколько метров и та мгновенно вспыхнула. В результате пострадали 3 человека.

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      Теги: Протесты Обмен пленными Выпуск новостей
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