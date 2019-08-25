Выпуск новостей за 11:00: Саммит "Большой семерки". Испытания ракеты в Украине
В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 11:00 – лидеры "Большой семерки" обсудили возвращение России к группе. Впрочем, по словам журналистов издания "Киодо", разглашать детали этой дискуссии чиновники не хотят. В Украине впервые со времен независимости испытали двигатель космической ракеты "Циклон-4".
Также в выпуске:
Украину с Днем Независимости поздравили посреди Санкт-Петербурга, родного города Владимира Путина.
В киевском метро на десяти станциях больше не будут продавать и не будут пополнять электронные карточки для проезда.
Отныне ежегодно 29 августа будут отмечать День памяти защитников Украины.
В столице устроили спортивный забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины".
Источник: 24 канал
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