Выпуск новостей за 11:00: Саммит "Большой семерки". Испытания ракеты в Украине

В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 11:00 – лидеры "Большой семерки" обсудили возвращение России к группе. Впрочем, по словам журналистов издания "Киодо", разглашать детали этой дискуссии чиновники не хотят. В Украине впервые со времен независимости испытали двигатель космической ракеты "Циклон-4".

Также в выпуске: Украину с Днем Независимости поздравили посреди Санкт-Петербурга, родного города Владимира Путина. В киевском метро на десяти станциях больше не будут продавать и не будут пополнять электронные карточки для проезда. Отныне ежегодно 29 августа будут отмечать День памяти защитников Украины. В столице устроили спортивный забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины".

Источник: 24 канал