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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
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      Выпуск новостей за 11:00: Самолет с погибшими в катастрофе МАУ прибыл. Обострение на Донбассе

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 января по состоянию на 11:00 – тела 11 украинцев, которые погибли в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, вернули в Киев. Среди них – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Украинский самолет сбили ракетами иранские военные, погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Враг не прекращает обстреливать наши позиции.

      Также в выпуске:

      Черные ящики сбитого над Ираном самолета МАУ передадут Украине до конца января. Об этом заявили в отделе по расследованию инцидентов Организации гражданской авиации Ирана.

      Ночью полицейские задержали нетрезвого экс-главу ГАИ Киева Александра Ершова. Он управлял в нетрезвом состоянии.

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      Теги: Война Война на Донбассе Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Выпуск новостей
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