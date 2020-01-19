Выпуск новостей за 11:00: Самолет с погибшими в катастрофе МАУ прибыл. Обострение на Донбассе
В выпуске новостей за 19 января по состоянию на 11:00 – тела 11 украинцев, которые погибли в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, вернули в Киев. Среди них – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Украинский самолет сбили ракетами иранские военные, погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Враг не прекращает обстреливать наши позиции.
Также в выпуске:
Черные ящики сбитого над Ираном самолета МАУ передадут Украине до конца января. Об этом заявили в отделе по расследованию инцидентов Организации гражданской авиации Ирана.
Ночью полицейские задержали нетрезвого экс-главу ГАИ Киева Александра Ершова. Он управлял в нетрезвом состоянии.
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