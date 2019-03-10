Выпуск новостей за 11:00: Штормовое предупреждение. Смертельное ДТП в Киеве

В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 11:00 – сегодня синоптики прогнозируют сильные ветры и дожди по всей территории Украины. На Западе объявили штормовое предупреждение. На Лесном массиве в Киеве авто врезалось в троллейбус. В результате аварии один человек погиб, двое – травмированы.

Также в выпуске: Десять тысяч сербов вышли на митинг, требуя отставки президента Вучича и правительства. Движение "желтых жилетов" во Франции: в Париже задержали 19 человек. 22 полицейских пострадали в столкновениях с активистами Нацкорпуса в Черкассах.