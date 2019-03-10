Выпуск новостей за 11:00: Штормовое предупреждение. Смертельное ДТП в Киеве
В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 11:00 – сегодня синоптики прогнозируют сильные ветры и дожди по всей территории Украины. На Западе объявили штормовое предупреждение. На Лесном массиве в Киеве авто врезалось в троллейбус. В результате аварии один человек погиб, двое – травмированы.
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Источник: 24 канал
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