Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на Донбассе. Авария на железной дороге в Индии

В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 11:00 – за прошедшие сутки пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Били преимущественно из минометов, БМП и гранатометов, двое украинских военных получили ранения. На Востоке Индии поезд сошел с рельсов, по меньшей мере семь человек погибли, а 29 получили ранения. Пока причина аварии неизвестна.

Также в выпуске: Глава ПЦУ Епифаний официально вступил на престол. США обнародовали официальное заявление о выходе из Договора о нераспространении ракет средней и малой дальности.