Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на Донбассе. Авария на железной дороге в Индии
В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 11:00 – за прошедшие сутки пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Били преимущественно из минометов, БМП и гранатометов, двое украинских военных получили ранения. На Востоке Индии поезд сошел с рельсов, по меньшей мере семь человек погибли, а 29 получили ранения. Пока причина аварии неизвестна.
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Источник: 24 канал
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