Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Марш равенства
В выпуске новостей за 17 июня по состоянию на 11:00 – за прошедшие сутки, 16 июня, боевые действия продолжались на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение. Столкновения между противниками Марша равенства в Киеве и его участниками, а также полицией начались еще до начала шествия.
Также в выпуске:
17 погибших в давке в клубе Венесуэлы.
В России таксист влетел в толпу на тротуаре.
Пола Манафорта перевели в VIP-камеру.
Источник: 24 Канал
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