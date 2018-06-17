Выпуск новостей за 11:00: Ситуация на фронте. Марш равенства

В выпуске новостей за 17 июня по состоянию на 11:00 – за прошедшие сутки, 16 июня, боевые действия продолжались на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение. Столкновения между противниками Марша равенства в Киеве и его участниками, а также полицией начались еще до начала шествия.

Также в выпуске: 17 погибших в давке в клубе Венесуэлы. В России таксист влетел в толпу на тротуаре. Пола Манафорта перевели в VIP-камеру.