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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Выпуск новостей за 11:00: Скандал из-за пожертвования в Одессе. Приговоры российским активистам

      Выпуск новостей 44 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 11:00 – мэрия Одессы решила собирать деньги с желающих помочь пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в колледже. Но оказалось, что это счет не благотворительной организации, а именно городской власти, что запрещено законом. За один день в РФ вынесли приговоры сразу семи фигурантам "Московского дела".

      Также в выпуске:

      Количество погибших при пожаре в колледже Одессы возросло до пяти человек, судьба еще 10 пропавших остается пока неизвестной.

      Владимир Зеленский впервые принял участие в ток-шоу в прямом эфире и рассказал, с чем Украина идет на встречу "нормандской четверки".

      Завершились очередные переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом": три миллиарда долларов долга Россия может отдать газом.

      Верховная Рада отменила миллиардную коррупционную схему нардепа Антона Яценко – ту, по которой "слуги народа" проходили полиграф.

       

      Главные новости 6 декабря: 5 погибших при пожаре в Одессе, заявления Зеленского о "Нормандии"
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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Новости России Новости Одессы Пожар в Одессе на Троицкой
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