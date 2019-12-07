Выпуск новостей за 11:00: Скандал из-за пожертвования в Одессе. Приговоры российским активистам

В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 11:00 – мэрия Одессы решила собирать деньги с желающих помочь пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в колледже. Но оказалось, что это счет не благотворительной организации, а именно городской власти, что запрещено законом. За один день в РФ вынесли приговоры сразу семи фигурантам "Московского дела".

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