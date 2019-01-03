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      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 11:00: Смерть младенца в Сумах. Рост количества погибших в Магнитогорске

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 января по состоянию на 11:00 – полиция задержала двух предполагаемых виновников смерти младенца в лифте в Сумах. Речь идет о сотрудниках компании "Горсумылифт". Количество погибших из-за обвала дома в Магнитогорске, что в России, выросла до 38, среди них шестеро несовершеннолетних. Существует угроза обрушения остатков здания.

      Также в выпуске:

      В Крыму жителя полуострова Ризу Асанова избили во время съема репортажа о вновь введенной трассе Таврида, которую запустили оккупанты.

      СБУ депортировала из Украины белоруса Павла Карназицкого за антиукраинскую пропаганду.

      Политическая партия "Объединение "Сапопомич" проводит съезд в Киеве, на котором должны избрать кандидата на президентских выборах.

      В зоне проведении ООС за сутки зафиксировано пять атак пророссийских боевиков.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Взрыв в Магнитогорске Сумы Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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