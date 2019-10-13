Выпуск новостей за 11:00: Смерть ребенка в лагере в Крыму. Выплаты евромайдановцам и военным
В выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 11:00 – из лагеря "Артек" в Крыму, где отдыхал подросток, его направили в больницу с диагнозом пневмония. А через несколько часов после госпитализации медики констатировали смерть ребенка. Выплаты до полутора тысяч гривен в День защитника получат семьи пострадавших и погибших евромайдановцев и военных.
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