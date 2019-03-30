Выпуск новостей за 11:00: Смертельное ДТП в Киеве. Задержаны крымские татары в РФ

В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 11:00 на Северном мосту в Киеве ночью произошло смертельное ДТП. Один из пассажиров погиб, другой вместе с водителем госпитализированы в тяжелом состоянии. Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что всех крымских татар, которых российские силовики задержали в оккупированном Крыму, вывезли в РФ.

Также в выпуске: На Киевщине горел частный завод по производству военной амуниции, имеется один пострадавший. 29 марта враг 19 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом 16 раз запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В Украине начался день тишины. Любая политическая агитация и публикации социологических опросов считаются нарушением закона. В польском Вроцлаве появилась должность уполномоченного по вопросам украинцев.

Источник: 24 канал