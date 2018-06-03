13:33
3 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 16°C
  • понедельник
    27°C 15°C
  • вторник
    24°C 14°C
  • среда
    17°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, 2 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Выпуск новостей за 11:00: Страшная авария в Запорожье. Последствия кори в Украине

Выпуск новостей 51 Читати новину українською

В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 11:00 – BMW с литовскими номерами во время "гонок" по Набережной в Запорожье на большой скорости сбил мать с пятилетней девочкой, которые шли по тротуару, обе погибли. Вспышка кори никак не идет на спад, более того, заболеваемость только растет, за последнюю неделю заболели 1300 человек, с начала года зафиксировано 9 смертей и 16 тысяч заболеваний.

Также в выпуске:

Немецкие политики бойкотируют ЧМ-2018.

Израиль обстрелял палестинскую территорию – сектор Газа.

В Мексике пассажирский автобув столкнулся с грузовиком, погибли 11 человек.

 

Теги: Выпуск новостей эпидемия Министерство здравоохранения Украины Корь статистика Новости Запорожья Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как создать новую боеспособную часть из неопытных молодых солдат?
сегодня, 12:04 Как создать новую боеспособную часть из неопытных молодых солдат?
Юрій Бутусов 506
Украинские экстремисты, или как в Украине попадаешь из крайности в крайность
сегодня, 08:40 Украинские экстремисты, или как в Украине попадаешь из крайности в крайность
Peter Santenello 1127
2 июня, 23:01 "Красную карточку – Кремлю": как в Киеве присоединились к мировым акциям в поддержку Сенцова
Катерина Петренко 152
Новітня історія СБУ: від загрози безпеці громадян
2 июня, 23:00 Новітня історія СБУ: від загрози безпеці громадян "Стрепсілсом" до "убивства" Бабченка
Тетяна Мартинюк 204
В России внедрят совковые методы продажи
2 июня, 22:02 В России внедрят совковые методы продажи "ценных бумаг"
Злой Одессит 660
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук