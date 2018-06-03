Выпуск новостей за 11:00: Страшная авария в Запорожье. Последствия кори в Украине
В выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 11:00 – BMW с литовскими номерами во время "гонок" по Набережной в Запорожье на большой скорости сбил мать с пятилетней девочкой, которые шли по тротуару, обе погибли. Вспышка кори никак не идет на спад, более того, заболеваемость только растет, за последнюю неделю заболели 1300 человек, с начала года зафиксировано 9 смертей и 16 тысяч заболеваний.
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Источник: 24 Канал
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