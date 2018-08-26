Выпуск новостей за 11:00: Стрельба в Киеве. Пожар во Львове

В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 11:00 – по предварительной информации, около полуночи у таксиста в Киеве возник конфликт с двумя пассажирами, переросший в драку. По словам таксиста, он применил оружие для самозащиты, пострадавшего пассажира доставили в больницу. Во Львове 4 часа тушили пожар на складе, выгорело почти полторы тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

Также в выпуске: Умер Джон Маккейн, сенатор-республиканец, который поддерживал Украину и часто критиковал Россию. ДТП в Болгарии – автобус упал в пропасть, погибли не менее 16 человек. Ситуация на фронте – 33 обстрела. Состояние Екатерины Гандзюк ухудшается, в Украине нет лекарств, которые ей сейчас необходимы, и опыта лечения ожогов такого масштаба.