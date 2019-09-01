Выпуск новостей за 11:00: Стрельба в США. "Жуляны" закрывают на ремонт

В выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 11:00 – неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь в городе Одесса, что в американском штате Техас. По меньшей мере пять человек погибли в результате инцидента. Столичный аэропорт "Жуляны" с 2 до 12 сентября не будет обслуживать пассажиров, там будут чинить взлетно-посадочную полосу. Все рейсы на это время перенаправят в аэропорт "Борисполь".

Также в выпуске: Боксер Василий Ломаченко завоевал очередной пояс чемпиона мира по версии WBC в легком весе. Пророссийские боевики в течение 31 августа установили антирекорд на Донбассе: там зафиксировали 20 обстрелов. В польском Велюне на границе с Германией начали отмечать 80 годовщину начала Второй мировой войны. Как преодолеть дефицит учителей в школах: что предлагает Минобразования.

Источник: 24 канал