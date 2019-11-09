Выпуск новостей за 11:00: Суд ООН на стороне Украины. Масштабные протесты в Чили
В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 11:00 – Международная Фемида может признать Россию виновной в финансировании терроризма на Донбассе. Столб дыма на несколько метров вверх посреди столицы Чили. В Сантьяго горел университет. По информации местных СМИ, его подожгли митингующие.
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Масштабное ДТП произошло накануне вечером в столице. Нетрезвый водитель на скорости разбил 9 машин.
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