Выпуск новостей за 11:00: Суд ООН на стороне Украины. Масштабные протесты в Чили

В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 11:00 – Международная Фемида может признать Россию виновной в финансировании терроризма на Донбассе. Столб дыма на несколько метров вверх посреди столицы Чили. В Сантьяго горел университет. По информации местных СМИ, его подожгли митингующие.

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