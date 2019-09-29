Выпуск новостей за 11:00: Судно с украинцами затонуло в океане. Марш равенства в Польше
В выпуске новостей за 29 сентября по состоянию на 11:00 – в Атлантическом океане затонуло судно с украинцами на борту. В польском Люблине накануне Марш равенства закончился столкновениями с праворадикалами.
Также в выпуске:
На Донбассе обошлось без потерь. Однако мины калибра 120 и 82 миллиметра прилетали на позиции наших солдат.
Хасиды съехались в Украину, чтобы отпраздновать новый год по иудейскому календарю.
ВСУ уничтожили позицию пророссийских боевиков.
Источник: 24 канал
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