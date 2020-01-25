Выпуск новостей за 11:00: Сурков ушел в отставку. Смерть от гриппа в Днепре

В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 11:00 – российский политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник Владимира Путина Владислав Сурков ушел с государственной службы. Первую смерть от гриппа зафиксировали в Днепре. Там умер двухлетний мальчик. Он заболел 20 января, а осложнения развились мгновенно.

Также в выпуске: Мощное землетрясение в Турции унесло жизни по меньшей мере 20 человек. Все школы в Житомире закрыли на карантин из-за гриппа. В космосе впервые испекли печенье.