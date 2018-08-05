Выпуск новостей за 11:00: Тела журналистов в Москве. Чудо торможения

В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 11:00 – тела троих российских журналистов доставили в ночь на воскресенье в Москву. Самолет из Парижа, куда их сначала доставили из Африки, приземлился в аэропорту Шереметьево, их должны осмотреть сотрудники Следственного комитета России. Чудо торможения: авто на скорости влетело в АЗС, пролетело в воздухе несколько метров и сбило клумбу.

Также в выпуске: Сенцов отказался исповедоваться российскому священнику. Боевики активизировались: один военный погиб. Слоны напугали отдыхающих, придя в частный дом напиться воды из бассейна.