Выпуск новостей за 11:00: Температурный рекорд в Норвегии. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 3 января по состоянию на 11:00 – в Норвегии зарегистрировали новый температурный рекорд зимой: 19 градусов тепла. Насладиться почти летней погодой могли жители городка Сундалсора на западе страны. Российские наемники продолжают обстреливать позиции украинских военных. Вчера террористы четыре раза нарушили режим прекращения огня.

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Военные США в Багдаде ликвидировали иранского генерала Касима Сулеймани. Он погиб во время трех авиаударов по военной базе рядом с аэропортом иракской столицы.

В Государственном бюро расследований назначили руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Теперь их будет курировать Александр Буряк.

Адвокат Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента.