Выпуск новостей за 11:00: Трамп и Ким Чен Ын встретятся. Флешмоб в Харькове
В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 11:00 – саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланирован на 12 июня в Сингапуре. В Харькове во время флешмоба сотни детей выполнили известные мировые хиты.
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Источник: 24 Канал
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