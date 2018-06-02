Выпуск новостей за 11:00: Трамп и Ким Чен Ын встретятся. Флешмоб в Харькове

В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 11:00 – саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланирован на 12 июня в Сингапуре. В Харькове во время флешмоба сотни детей выполнили известные мировые хиты.

Также в выпуске: Пророссийские боевики на Востоке Украины открывают огонь на поражение по мирным жителям поселка Пивденне.



Группу журналистов вызвали в Службу безопасности Украины, участники встречи подписали документ о неразглашении.



Спецмашина полиции, которая сбила 13-летнего велосипедиста, входит в кортеж президента.



В Париже прошла акция в поддержку Олега Сенцова.