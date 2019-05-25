Выпуск новостей за 11:00: Трибунал по морскому праву. Выход Мосийчука из партии Ляшко

В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 11:00 – украинская делегация отправилась в Гамбург, где международный Трибунал по морскому праву вынесет решение по делу нападения на украинские суда и экипаж возле Керченского пролива. Народный депутат Игорь Мосийчук покинул "Радикальную партию Олега Ляшко".

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