Выпуск новостей за 11:00: Усиленный режим работы полиции и СБУ. Нарушения на выборах

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 11:00 – Бойцы спецподразделений патрулируют улицы, вокзалы, автостанции по все Украине. Также привлечены боевые машины и беспилотная авиация для быстрого обуздания возможных провокаций. Первые нарушения во время проведения выборов президента. Бюллетени в кастрюле и недопуск наблюдателя на заседания участковой избирательной комиссии.

Также в выпуске: Кремль попытается повлиять на выборы в Украине. Украинцы активно голосуют за рубежом. Украина перешла на летнее время.

Источник: 24 канал