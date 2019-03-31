Выпуск новостей за 11:00: Усиленный режим работы полиции и СБУ. Нарушения на выборах
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 11:00 – Бойцы спецподразделений патрулируют улицы, вокзалы, автостанции по все Украине. Также привлечены боевые машины и беспилотная авиация для быстрого обуздания возможных провокаций. Первые нарушения во время проведения выборов президента. Бюллетени в кастрюле и недопуск наблюдателя на заседания участковой избирательной комиссии.
Также в выпуске:
Кремль попытается повлиять на выборы в Украине.
Украинцы активно голосуют за рубежом.
Украина перешла на летнее время.
Источник: 24 канал
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