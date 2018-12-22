Выпуск новостей за 11:00 В политзаключенного Гриба проблемы со здоровьем. Штурм редакции Zaxid
В выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 11:00 – Украинский политзаключенный Павел Гриб почти ослеп и у него ухудшилась память. Медицинская справка подтверждает, что нынешнее состояние здоровья Гриба угрожающее, может открыться внутреннее кровотечение. Штурм редакции zaxid.net. во Львове устроили псевдоактивисты. Несколько мужчин требовали, чтобы главный редактор издания извинился.
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Источник: 24 канал
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