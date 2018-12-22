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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      Выпуск новостей за 11:00 В политзаключенного Гриба проблемы со здоровьем. Штурм редакции Zaxid

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 11:00 – Украинский политзаключенный Павел Гриб почти ослеп и у него ухудшилась память. Медицинская справка подтверждает, что нынешнее состояние здоровья Гриба угрожающее, может открыться внутреннее кровотечение. Штурм редакции zaxid.net. во Львове устроили псевдоактивисты. Несколько мужчин требовали, чтобы главный редактор издания извинился.

      Также в выпуске:

      Госдеп США предоставит Украине 10 миллионов долларов в ответ на агрессию России в Черном море.

      Погода на Новый год в Украине будет снежной и морозной, однако накануне праздника ожидается оттепель.

      Уже 19 захваченных Россией украинских моряка назвали себя военнопленными.

      Теги: Украинцы в плену РФ Выпуск новостей Медиа СМИ Новости Львова
      Источник: 24 канал
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