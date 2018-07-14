Выпуск новостей за 11:00: Время на фронте. Подорожание проезда в Киеве
В выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 11:00 – на Востоке Украины российские войска 24 раза обстреливали позиции украинских военных, двое раненых. С сегодняшнего дня проезд в Киеве стоит 8 гривен.
Также в выпуске:
Людмила Денисова просит Кремль сообщить о состоянии здоровья украинских политзаключенных.
По меньшей мере 133 человека погибли в результате взрыва двух смертников на предвыборном митинге в Пакистане.
В Японии возросло число жертв масштабного наводнения.
Источник: 24 канал
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