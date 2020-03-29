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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 11:00: Вторая партия медсредств из Китая. Обстрелы на Донбассе

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 11:00 – самолет с защитными масками, костюмами и другими противоэпидемическими средствами из Китая прибыл в Украину. Двое бойцов за прошедшие сутки ранены на передовой. Боевики в очередной раз обстреливали наши позиции из запрещенного Минском оружия. Всего в штабе ООС зафиксировали 15 атак.

      Также в выпуске:

      Общее количество больных в Украине составляет 418. Количество выздоровевших на этот момент – 5, погибших – уже 9.

      С 30 марта Россия закрывает границы. Все автомобильные, железнодорожные и пешеходные пропускные пункты будут закрыты для пересечения.

      Последний спецрейс прибыл в Киев из Нью-Йорка, домой вернулись еще 359 украинцев. Однако, это лишь треть желающих.

      Теги: Коронавирус в Украине Китай Война на Донбассе Выпуск новостей
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