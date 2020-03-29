Выпуск новостей за 11:00: Вторая партия медсредств из Китая. Обстрелы на Донбассе

В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 11:00 – самолет с защитными масками, костюмами и другими противоэпидемическими средствами из Китая прибыл в Украину. Двое бойцов за прошедшие сутки ранены на передовой. Боевики в очередной раз обстреливали наши позиции из запрещенного Минском оружия. Всего в штабе ООС зафиксировали 15 атак.

Также в выпуске: Общее количество больных в Украине составляет 418. Количество выздоровевших на этот момент – 5, погибших – уже 9. С 30 марта Россия закрывает границы. Все автомобильные, железнодорожные и пешеходные пропускные пункты будут закрыты для пересечения. Последний спецрейс прибыл в Киев из Нью-Йорка, домой вернулись еще 359 украинцев. Однако, это лишь треть желающих.