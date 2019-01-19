Выпуск новостей за 11:00: Взрыв в соборе в Сумах. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 19 января по состоянию на 11:00 – во время вечернего богослужения в Спасо-Преображенский собор в Сумах бросили взрывчатку. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В полиции дело расследуют как хулиганство. Вблизи поселка Пески воины ВСУ сожгли грузовик боевиков с боекомплектом: враг пытался доставить его на одну из своих позиций.
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Источник: 24 канал
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