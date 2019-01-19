Выпуск новостей за 11:00: Взрыв в соборе в Сумах. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 19 января по состоянию на 11:00 – во время вечернего богослужения в Спасо-Преображенский собор в Сумах бросили взрывчатку. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В полиции дело расследуют как хулиганство. Вблизи поселка Пески воины ВСУ сожгли грузовик боевиков с боекомплектом: враг пытался доставить его на одну из своих позиций.

Также в выпуске: Правоохранители закрыли производство по факту смерти летчика Владислава Волошина. В Чехии отмечают 50-ю годовщину со дня самосожжения студента Яна Палаха. Тысячи людей в Гданьске пришли отдать дань уважения убитому Павлу Адамовичу. В Мексике из-за взрыва трубопровода погибли по меньшей мере 21 человек.