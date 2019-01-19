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      Выпуск новостей за 11:00: Взрыв в соборе в Сумах. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 января по состоянию на 11:00 – во время вечернего богослужения в Спасо-Преображенский собор в Сумах бросили взрывчатку. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В полиции дело расследуют как хулиганство. Вблизи поселка Пески воины ВСУ сожгли грузовик боевиков с боекомплектом: враг пытался доставить его на одну из своих позиций.

      Также в выпуске:

      Правоохранители закрыли производство по факту смерти летчика Владислава Волошина.

      В Чехии отмечают 50-ю годовщину со дня самосожжения студента Яна Палаха.

      Тысячи людей в Гданьске пришли отдать дань уважения убитому Павлу Адамовичу.

      В Мексике из-за взрыва трубопровода погибли по меньшей мере 21 человек.

       

      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Сумы Взрыв
      Источник: 24 канал
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