Выпуск новостей за 11:00: Заключение украинцев в Греции. Драка болельщиков в Одессе
В выпуске новостей за 22 июля по состоянию на 11:00 – в Греции двух украинцев Сергея Шваюка и Петра Литвинчука посадили на 180 лет за перевозку нелегальных мигрантов. В Одессе перед матчем за Суперкубок Украины на стадионе "Черноморец" произошла массовая потасовка с участием фанатов.
Также в выпуске:
Украинец Александр Усик одолел россиянина Мурата Гассиева в финальной суперсерии по боксу в тяжелом весе.
На радиостанцию президента-беглеца "положил глаз" Президент Украины Петр Порошенко.
Участники боевых действий учатся, чтобы работать в новом ведомстве – Министерстве ветеранов.
Источник: 24 канал
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