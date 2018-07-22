Выпуск новостей за 11:00: Заключение украинцев в Греции. Драка болельщиков в Одессе

В выпуске новостей за 22 июля по состоянию на 11:00 – в Греции двух украинцев Сергея Шваюка и Петра Литвинчука посадили на 180 лет за перевозку нелегальных мигрантов. В Одессе перед матчем за Суперкубок Украины на стадионе "Черноморец" произошла массовая потасовка с участием фанатов.

Также в выпуске: Украинец Александр Усик одолел россиянина Мурата Гассиева в финальной суперсерии по боксу в тяжелом весе. На радиостанцию президента-беглеца "положил глаз" Президент Украины Петр Порошенко. Участники боевых действий учатся, чтобы работать в новом ведомстве – Министерстве ветеранов.