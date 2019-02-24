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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 MARUV ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК
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      Выпуск новостей за 11:00: Запрет использования пластика. Спасательная операция на горе Поп-Иван

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 11:00 – 33 страны мира, среди которых Франция, Италия и Румыния запретили использование пластиковых пакетов, а еще 53 страны ввели частичный запрет или налог на пакеты. Чрезвычайники возобновили спасательную операцию по спуску туристов с горы Поп-Иван. Они пытаются спустить четырех человек, а также два тела погибших лыжников.

      Также в выпуске:

      Как финалисты нацотбора Евровидения ответили на вопрос о статусе Крыма.

      Оккупанты обстреляли позиции ВСУ, вследствие этого один украинский защитник погиб.

      На границе Венесуэлы и Колумбии произошли масштабные столкновения.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Экология Евросоюз ГСЧС
      Источник: 24 канал
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