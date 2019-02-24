Выпуск новостей за 11:00: Запрет использования пластика. Спасательная операция на горе Поп-Иван

В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 11:00 – 33 страны мира, среди которых Франция, Италия и Румыния запретили использование пластиковых пакетов, а еще 53 страны ввели частичный запрет или налог на пакеты. Чрезвычайники возобновили спасательную операцию по спуску туристов с горы Поп-Иван. Они пытаются спустить четырех человек, а также два тела погибших лыжников.

Также в выпуске: Как финалисты нацотбора Евровидения ответили на вопрос о статусе Крыма. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ, вследствие этого один украинский защитник погиб. На границе Венесуэлы и Колумбии произошли масштабные столкновения.