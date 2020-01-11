13:00
11 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Судный день для российского футбола. РПЦ борется с пожарами
      Вєсті Кремля
      21:21, 10 января
      Вести.UA: Плохая карма Шуфрича. Цукерберг против Портнова
      Вєсті.UA
      20:43, 10 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Выпуск новостей за 11:00:Заявление Ирана о сбитом самолете. Запрет въезда в Украину группе из РФ

      Выпуск новостей 64 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 11:00 – Иран признал, что сбил украинский самолет МАУ ракетами, об этом объявили военные страны. Они приняли его за вражеский объект, поскольку тот резко повернул к засекреченной военной базе. Российской группе "Воровайки" запретили въезд в Украину на три года. Соответствующий документ СБУ обнародован на странице движения "Відсіч".

      Также в выпуске:

      Украинский фильм ужасов "Сторонній" одержал победу на Международном кинофестивале в Лос-Анджелесе в номинации за оригинальный сценарий.

      В Киев срочно доставили девять раненых бойцов, проходивших лечение в Харькове: их состояние сейчас удовлетворительное.

      Пророссийские боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе: выпустили по позициям украинских защитников 81 мину.

      Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана полного расследования катастрофы самолета МАУ и будет настаивать на выплате компенсаций.

       

       

      Пассажирские самолеты, которые сбивали военные: самые известные случаи в истории
      сегодня
      1678
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Новости России Украина – Россия Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:51 Россия готовится к нападению, это вопрос политической воли: эксклюзивное интервью с Дейнегой
      Олена Трибушна 33
      сегодня , 10:26 Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Ірина Вихрущ 91718
      31 декабря 2019 , 14:14 100 миллионов гривен разыграли в акции Iron Man
      191
      сегодня , 09:33 Пассажирские самолеты, которые сбивали военные: самые известные случаи в истории
      Ігор Саджениця 1677
      сегодня , 09:30 Королевская семья в ярости из-за демарша Меган и Гарри
      Женя Котик 513
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук