Выпуск новостей за 11:00:Заявление Ирана о сбитом самолете. Запрет въезда в Украину группе из РФ

В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 11:00 – Иран признал, что сбил украинский самолет МАУ ракетами, об этом объявили военные страны. Они приняли его за вражеский объект, поскольку тот резко повернул к засекреченной военной базе. Российской группе "Воровайки" запретили въезд в Украину на три года. Соответствующий документ СБУ обнародован на странице движения "Відсіч".

Также в выпуске: Украинский фильм ужасов "Сторонній" одержал победу на Международном кинофестивале в Лос-Анджелесе в номинации за оригинальный сценарий. В Киев срочно доставили девять раненых бойцов, проходивших лечение в Харькове: их состояние сейчас удовлетворительное. Пророссийские боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе: выпустили по позициям украинских защитников 81 мину. Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана полного расследования катастрофы самолета МАУ и будет настаивать на выплате компенсаций.