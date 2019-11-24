Выпуск новостей за 11: 00: МВФ уехал из Украины. Умер последний носорог

В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 11:00 – миссия Международного валютного фонда пробыла в Киеве до 22 ноября и уехала из Украины без результатов. По данным СМИ, 2 главных вопроса для МВФ – олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ. В Малайзии умер последний носорог своего вида. 25-летняя самка суматранских носорогов скончалась на острове Борнео.

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