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      Выпуск новостей за 11: 00: МВФ уехал из Украины. Умер последний носорог

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 11:00 – миссия Международного валютного фонда пробыла в Киеве до 22 ноября и уехала из Украины без результатов. По данным СМИ, 2 главных вопроса для МВФ – олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ. В Малайзии умер последний носорог своего вида. 25-летняя самка суматранских носорогов скончалась на острове Борнео.

      Также в выпуске:

      Атаки на украинское войско не прекращаются. За сутки враг обстрелял позиции армии 8 раз. Обошлось без потерь, отчитался штаб ООС.

      В столице Колумбии Боготе уже несколько дней продолжаются антиправительственные протесты. Для того, чтобы разогнать митингующих правоохранители используют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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      Теги: МВФ Мир животных Выпуск новостей
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