Выпуск новостей за 11: 00: взятка за группу инвалидности. Сбой электроснабжения в Британии

В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 11:00 – за статус "инвалида" в экспертных комиссиях с бойцов требуют деньги. Явление не массовое, но единичные случаи случаются по всей Украине. В Великобритании произошел масштабный сбой энергоснабжения. Без света осталась значительная часть Англии и Уэльса.

Также в выпуске: Дональд Трамп ждет Владимира Зеленского в Белом доме. Выйти на митинг в Москве призвали популярные российские блогер Юрий Дудь и рэпер "Оксимирон".

Источник: 24 канал