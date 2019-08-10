Выпуск новостей за 11: 00: взятка за группу инвалидности. Сбой электроснабжения в Британии
В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 11:00 – за статус "инвалида" в экспертных комиссиях с бойцов требуют деньги. Явление не массовое, но единичные случаи случаются по всей Украине. В Великобритании произошел масштабный сбой энергоснабжения. Без света осталась значительная часть Англии и Уэльса.
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Источник: 24 канал
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