Выпуск новостей за 12:00: 5 моряков могут передать в Украину. Ситуация на Донбассе

В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 12:00 – российские правозащитники заявили, что пятеро украинских политзаключенных этапировали в СИЗО "Лефортово" в Москве. Вероятно, их готовят к передаче украинской стороне для отбывания наказания на родине. За прошедшие сутки 7 раз открывали огонь по позициям нашего войска, один боец получил ранения в результате вражеских обстрелов.

Также в выпуске: Трамп отложил запланированную встречу с премьером Дании Метте Фредериксен, потому что она отказалась говорить о продаже Гренландии. Новоизбранные народные депутаты распределили места в комитетах и в сессионном зале: "Слуга народа" впереди. Грузинского журналиста Габуния, который обругал Путина в прямом эфире, уволили с телеканала "Рустави-2".

Источник: 24 канал