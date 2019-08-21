Выпуск новостей за 12:00: 5 моряков могут передать в Украину. Ситуация на Донбассе
В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 12:00 – российские правозащитники заявили, что пятеро украинских политзаключенных этапировали в СИЗО "Лефортово" в Москве. Вероятно, их готовят к передаче украинской стороне для отбывания наказания на родине. За прошедшие сутки 7 раз открывали огонь по позициям нашего войска, один боец получил ранения в результате вражеских обстрелов.
Также в выпуске:
Трамп отложил запланированную встречу с премьером Дании Метте Фредериксен, потому что она отказалась говорить о продаже Гренландии.
Новоизбранные народные депутаты распределили места в комитетах и в сессионном зале: "Слуга народа" впереди.
Грузинского журналиста Габуния, который обругал Путина в прямом эфире, уволили с телеканала "Рустави-2".
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии