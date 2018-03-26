Выпуск новостей за 12:00: Адвокаты Савченко обжалуют ее арест. Драка возле консульства

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 12:00 – адвокаты Надежды Савченко сегодня подадут апелляцию на избранную ей меру пресечения. В полночь возле польского консульства в Киеве произошла драка.

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