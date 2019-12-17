Выпуск новостей за 12:00: Акция по делу Шеремета возле МВД. Масштабный пожар на Днепропетровщине

В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 12:00 – возле МВД активисты и адвокаты подозреваемых в убийстве Шеремета требуют открыть материалы дела. В Павлограде, что на Днепропетровщине произошел масштабный пожар. Там ночью вспыхнуло двухэтажное кафе. Огонь быстро распространился по деревянному зданию. На место выехало три десятка спасателей и семь единиц техники.

Также в выпуске: В ДТП на Черниговщине погибли три человека, еще 16 попали в больницу. Боевики пять раз нарушили прекращение огня. Новые детали по делу об убийстве Павла Шеремета.