Выпуск новостей за 12:00: Акция по делу Шеремета возле МВД. Масштабный пожар на Днепропетровщине
В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 12:00 – возле МВД активисты и адвокаты подозреваемых в убийстве Шеремета требуют открыть материалы дела. В Павлограде, что на Днепропетровщине произошел масштабный пожар. Там ночью вспыхнуло двухэтажное кафе. Огонь быстро распространился по деревянному зданию. На место выехало три десятка спасателей и семь единиц техники.
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