14:21
17 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вазелин для политиков РФ. Новый космический провал
      Вєсті Кремля
      21:36, 16 декабря
      Вести.UA: наследство Дубинского от Януковича. Новый секс-скандал в Раде
      Вєсті.UA
      19:21, 16 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Выпуск новостей за 12:00: Акция по делу Шеремета возле МВД. Масштабный пожар на Днепропетровщине

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 12:00 – возле МВД активисты и адвокаты подозреваемых в убийстве Шеремета требуют открыть материалы дела. В Павлограде, что на Днепропетровщине произошел масштабный пожар. Там ночью вспыхнуло двухэтажное кафе. Огонь быстро распространился по деревянному зданию. На место выехало три десятка спасателей и семь единиц техники.

      Также в выпуске:

      В ДТП на Черниговщине погибли три человека, еще 16 попали в больницу.

      Боевики пять раз нарушили прекращение огня.

      Новые детали по делу об убийстве Павла Шеремета.

      18 декабря заканчивается подача заявок на билеты Евро-2020: где купить и какая цена
      сегодня
      2765
      Теги: Новости Днепра Убийство Павла Шеремета Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:09 В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика
      Вероніка Климська 4468
      сегодня , 12:46 Закон о земле: за и против
      Світлана Попова 1456
      сегодня , 12:00 Совок не сдается. Кто сегодня протестует под Радой и что их объединяет?
      Сергій Фурса 357
      сегодня , 11:00 Самые популярные пластические операции, которые делали украинки в 2019 году
      Анастасія Манюхіна 187
      сегодня , 10:00 Романтическое Рождество: 10 новогодних мелодрам, которые стоит посмотреть
      Марта Вересюк 171
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук