Выпуск новостей за 12:00: Акция под посольством РФ. Реакция мира на выборы в Крыму

В выпуске новостей по состоянию на 12:00 – в Киеве под посольством Российской Федерации прошла акция против результатов так называемых выборов Путина в оккупированном Крыму. По словам министра иностранных дел Германии Гайко Мааса, это голосование – нелегитимно. Выборы в Крыму осудили в МИД Франции и Польши.

Также в выпуске: Явка избирателей в Крыму составила 10%. На фронте травмирован один боец. Правозащитники протестуют против е-декларирования для общественных активистов.