Выпуск новостей за 12:00: Акция под посольством РФ. Реакция мира на выборы в Крыму
В выпуске новостей по состоянию на 12:00 – в Киеве под посольством Российской Федерации прошла акция против результатов так называемых выборов Путина в оккупированном Крыму. По словам министра иностранных дел Германии Гайко Мааса, это голосование – нелегитимно. Выборы в Крыму осудили в МИД Франции и Польши.
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Источник: 24 Канал
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